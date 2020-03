Send til din ven. X Artiklen: Støt Symbs ombygningsplaner med et like Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støt Symbs ombygningsplaner med et like

Foreningen Symb der har til huse på Kalundborg station, har store visioner for den tidligere DSB-bygning.

Symb vil renovere og istandsætte dele af ejendommen og er lige nu med i kampagnen Underværker, der hjælper fællesskabsfremmende byggeprojekter på vej.

Symb på Kalundborg station trænger til en tidssvarende renovering. Planen om dette har i lang tid været undervejs, og nu er der mulighed for, at det kan blive realiseret, fortæller sekretariatsleder i Symb Louise Kolbjørn.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at huset har brug for en kærlig hånd. Så kan der komme endnu flere aktiviteter, som byens borgere og erhvervsliv kan benytte sig af. Puljen vi har ansøgt om, hjælper netop sådanne projekter på vej, siger hun.

20. marts 2020 kl. 10:10 Af Eva Lyng Johansen

Renoveringen omfatter blandt andet en total istandsættelse af Symbs lokaler Billetsalget, Ventesalen, køkkenet, kontoret og gangarealerne. Symb har også et tomt pakhus ved perronen. Pakhuset vil Symb forvandle til et multihus med mange funktioner. Alt sammen faciliteter, der skal komme lokalsamfundet til gavn:

- Hvis Symbs ansøgning får så mange likes og kommentarer som muligt på Underværkers hjemmeside, og vi er så heldige at blive udvalgt til at modtage puljen, så er det kun et spørgsmål om tid før vi kan åbne dørene til et væld af nye aktiviteter såsom f.eks. foredrag og workshops, arbejdende værksteder, loppemarkeder, yoga og måske også koncerter, tilføjer sekretariatslederen.

Også 1. salen i den tidligere DSB-bygning står for tur, så foreningen kan tilbyde endnu bedre rammer for iværksætteri. Visionen er at lave et spændende kontorfællesskab, hvor lokale selvstændige og iværksættere kan leje sig ind og sammen med Symb udvikle et innovativt iværksættermiljø.

I januar flyttede Kalundborg Flygtningenetværk eksempelvis ind i nogle af lokalerne, som Symb lejer ud, og blev dermed en del af kontorfællesskabet på stationen – og det er en udvikling, som Louise Kolbjørn gerne vil bygge videre på, ved at ansøge om og forhåbentligt modtage Underværker-puljen:

-Det er enormt vigtigt for os at kunne tilbyde gode rammer for det lokale erhvervsliv, som er interesserede i at blive en del af kontorfællesskabet og iværksættermiljøet. For at vi kan komme i mål med projektet, er det derfor vigtigt at så mange som muligt støtter med et like og en kommentar på profilen. Hvis vi for eksempel kan nå helt op på 1000 likes, så er vi meget bedre stillet med henblik på dem der skal tage den endelige beslutning om, hvor puljen skal placeres.

Man kan støtte op om projektet ved at gå ind på Underværkers hjemmeside og give et like eller skrive en kommentar.

Sekretariatsleder Louise Kolbjørn håber, at Symb kan få puljemidler, så lokalerne på stationen kan blive renoveret.