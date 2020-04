Voldsomt mange nye ledige

- Bag hvert tal findes et menneske og en familie, som nu ikke længere har et arbejde at stå op til, og det skaber en enorm usikkerhed både menneskeligt og økonomisk i mange familier, siger Hans Andersen, der kalder det helt afgørende, at de hjælpepakker, der er vedtaget i Folketinget, kommer til at virke, så ledighedsperioden bliver så kort som mulig.

- Der vil med tiden blive skabt nye job, men for bare en måned siden havde vi i Nordsjælland den situation, at vi manglede arbejdskraft. Nu bliver fokus i stedet at hjælpe de mange ledige, der kommer til at stå i kø for at komme i job igen, siger Hans Andersen.