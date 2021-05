Virusbølge rammer småbørn

Hillerød kommune er nu ude med advarsler til forældre med børn i kommunens institutioner om en bølge af tilfælde. hvor børn rammes af diarre og opkast. Opfordringen lyder på hyppig håndvask med brug af sæbe, for sprit bider ikke på den rotavirus, som er årsagen til opblomstringen. På Nordsjællands Hospitals børneafdeling har man mærket til et øget antal børn, der kommer ind med symptomterne.

- Flere i alderen op til to år kommer ind med opkastninger, diarre og nogle også med feber. Vi ser dem hver dag, og lige nu er der to indlagte børn, fortæller overlæge på Børne- og Unge Afdelingen, Jonathan Glenthøj, der tilføjer.

- Virusen plejer at komme i de tidlige forår, men der er kommet en opblomstring, efter at samfundet er åbnet helt op, siger han.

- Vi forsøger at rehydrere dem, enten ved at nøde dem til at drikke lidt hvert femte til tiende minut, men bliver de ved med at kaste op, må de få væske via et drop, siger Jonathan Glenthøj.