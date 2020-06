Der er stor forskel på byggesagsbehandlingstiden i kommunerne. Jo kortere den er, desto mere erhvervsvenlig, mener virksomhederne. Foto: Grafik: Dansk Byggeri

Virksomheder ønsker hurtigere byggetilladelser

Nordsjælland - 23. juni 2020 kl. 05:55 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tager i gennemsnit 50 dage at få en byggesag behandlet i kommunerne i Danmark, og det er fire dage mere end sidste år, viser Dansk Byggeris årlige rapport om erhvervs- og byggevenlige kommuner.

Byggesagsbehandlingstiden betegnes som det vigtigste af de 22 parametre, som undersøgelsen bygger på. Når det går hurtigt og smidigt med at få en byggetilladelse, så understøtter det et dynamisk erhvervsklima, mener Dansk Byggeri, der omvendt peger på, at langsommelige byggeprocesser kan føre til store økonomiske tab for både bygherrer og håndværkere.

- Arbejdet med byggesagsbehandlingstiderne skal fremmes, for det er vigtigt, at man har så lav en sagsbehandlingstids om muligt, siger formanden for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen.

Dansk Byggeris rapport om erhvervs- og byggevenlighed viser, at kommunernes byggesagsbehandlingstider svinger mellem 14 dage til mere end 70 dage. Regeringen og Kommunernes Landsforening har dog sammen opstillet mål for sagsbehandlingstiden, og de siger at en byggetilladelse til et mindre kompliceret byggeri højst bør tage 40 kalenderdage, mens målet for mere kompliceret byggeri kan strækkes til 50-60 kalenderdage. Hos Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen forklares det, at årsagerne til de forskellige sagsbehandlingstider kan skyldes ansøgninger, der mangler oplysninger eller at nogle sager kræver høring af eksterne parter for eksempel naboer og myndigheder.

Dansk Byggeri foreslår at alle kommuner stræber efter højst 14 dages sagsbehandlingstid i de mindre komplicerede sager og i øvrigt prioriterer at informere bedre om, hvad ansøgerne kan forvente, og det er et af budskaberne, som Jørgen Simonsen sammen med sine kolleger fra Dansk Byggeri nu vil tage med på rundtur til borgmestrene.

- Ansøgningsmaterialet skal selvfølgelig være i orden men måske skal kommunerne også gå lokalplanerne efter. Mange lokalplaner er meget strikse og kræver nabohøringer og andre stammer måske helt tilbage fra 1950erne. Tiden i dag er en anden, så måske bør der nye øjne på lokalplanerne, siger Jørgen Simonsen.

Hos Nordea hører erhvervskundedirektør Jan Nielsen også om at det kan tage lang tid at få en byggetilladelse, og det kan for eksempel føre til, at man ikke kan udvide produktionen og dermed opfylde kundernes efterspørgsel. Lang sagsbehandling lægger også beslag på interne ressourcer, når fokus må flyttes fra andre projekter eller den primære drift.

- Lange sagsbehandlingstider kan god være en udfordring. Så er det bedre hurtigt at få et afslag eller et konkret svar om, hvad man kan gøre i stedet for, men selv om nogle kunder oplever, at det kan tage lang tid, så hører vi også fra andre, at en sag er gået hurtigt og smidigt i godt samspil med kommunen, siger Jan Nielsen.

