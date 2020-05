Virksomheder ønsker en klar genåbningsplan

- To ting har gjort indtryk. Dels at der er tale om rigtig dygtige virksomheder, som er kommet overraskende godt gennem de første faser af et nedlukket samfund. Medarbejderne har kunnet fortsætte med at arbejde - mange af dem hjemmefra. Og selvom der er udsigt til dårligere resultater, er det mit indtryk, at de har været i stand til at holde skindet på næsen. Når det er sagt, så er der en dyb bekymring over de langsigtede økonomiske konsekvenser af coronakrisen, siger Martin Lidegaard, der koger virksomhederne ønsker ned til tre punkter, han vil tage med til Christiansborg.

- Vi skal koble de investeringer, der kommer via genopretningspakkerne, sammen med de grønne målsætninger, som er sat op. Vi skal bruge lejligheden til at satse på grøn energi, sundhed, energieffektiviseringer og større eksport. Så efterlyser virksomhederne en mere klar plan for, hvordan og hvornår genåbningen af samfundet finder sted. Og endelig, så er der i den her situation med rejserestriktioner et stort ønske om, at Udenrigstjenesten kan give en ekstra hånd med ude på eksportmarkederne for at præsentere danske løsninger. Det ønske er mere udtalt og kritisk end nogensinde, siger den tidligere radikale udenrigsminister.