Virksomheder får coronamillioner

16 nordsjællandske virksomheder er blandt de knap 300 danske virksomheder, der får en andel af hjælpepakken »Omstillingspuljen«, som nu deler penge ud for anden gang under coronakrisen. Omstillingspuljen rummer i denne omgang knap 100 millioner, og den er især tiltænkt turisme- og oplevelsesbranchen. Blandt modtagerne er Gerlev Kro, der har fået tilsagn om 500.000 kroner til at ombygge kroens terasse til en stor og overdækket pergola med varmelamper.

- Det vil gøre, at der kan sidde flere udenfor, og at sæsonen for udeservering vil blive forlænget. Det vil virkelig hjælpe os som forretning. Nu er vi gået i gang med at indhente tilbud på arbejdet, og vi håber, at den nye pergola med udeservering står klar 1. maj. Foruden at vi naturligvis håber, at vi snart må åbne som restaurant, fortæller Dennis Zollfranck, der ejer kroen sammen med sin bror og deres forældre.