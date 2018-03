Per Bendix oplyser nu, at han selv per mail gjorde Frederikssund Kommune opmærksom på, at parternes kontrakt stod til at løbe ud, og burde forlænges. Foto: Torben Thorsø

Vingerådgiver afslører: - Jeg opfordrede selv til ny kontrakt

Selv om Frederikssund Kommunes rådgiver på det store byprojekt i Vinge, Per Bendix fra Bendix Consult, skriftligt gjorde opmærksom på, at parternes kontrakt stod til at udløbe, og at det ville være hensigtsmæssigt at forlænge den, hverken forlængede eller genudbød kommunen opgaven. Dermed brød kommunen loven, har kommunaldirektør Ole Jacobsen tidligere erkendt over for Frederiksborg Amts Avis.