Kattegat er langt fra frit fiskevand. Danmarks Fiskeriforening har udarbejdet dette kort, der viser nogle af begrænsningerne. samt de tre alternative forslag til en placering af vindmølleparken, hvoraf det lyserøde område 1 er det som nu foreslås, og som går mest ud over fiskeriet. De underliggende mellemblå områder (prikker) i hele Kattegat er baseret på VMS-data fra et satellitbaseret overvågningssystem og viser hvor fiskefartøjer oftest befinder sig.

Vindmøllepark i Kattegat vil blæse fiskerierhvervet i graven

Den planlagte placering af Hesselø Vindmøllepark vil betyde et reelt stop for fiskeriet efter jomfruhummer og dermed enden for fiskeriet fra Gilleleje Havn. Sådan lyder det i et høringssvar fra Gilleleje Fiskeriforening, Foreningen Gilleleje Havnelaug og Fiskeauktion Danmark A/S i forbindelse med iværksættelsen af parken.

