Har du solsort, musvit og skovskade uden for vinduet? Hvad så med stillits, bogfinke eller rødstjert? I HYPERLINK "https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/projekter/vild-natur-hvor-du-bor" fuglekonkurrencen Boligfugl kan du tælle havens fugle og blive klogere på naturen omkring dig. Foto: Elmer Madsen

Vilde haver er godt for havens fugle

Nordsjælland - 20. juli 2020 kl. 10:42 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du kan lide at nyde havens eller altanens fugleliv, så opfordrer foreningerne Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, Dyrenes Beskyttelse, Praktisk Økologi og KFUM Spejderne dig til at tælle dine vilde fugle.

Formålet er at sætte fokus på den vilde natur lige der, hvor vi bor. Når du tæller, så kan du også være med i Fuglekonkurrencen Boligfugl, der skal inspirere til mere vilde og fuglevenlige haver og altaner.

- Vi er overbeviste om, at langt de fleste vil få et indblik og en ny viden om naturen, som de ikke havde før. Og hvis de fortsætter legen, og tilmed gror en vildere have, vil de hurtigt kunne opleve en opblomstring af naturlig mangfoldighed, bl.a. flere fuglearter, siger projektleder på Boligfugl, Mads Kjeldgaard Oddershede fra Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF).

For at deltage i konkurrencen kan man hente et månedsskema på hjemmesiden dof.dk/boligfugl. I skemaet kan noteres, hvilke fugle der er på eller ved matriklen i løbet af en måned. Observationerne kan ske fra vinduet, i haven eller på altanen. Når måneden er gået, indsendes skemaet til Dansk Ornitologisk Forening Birdlife og hver måned er der chance for at vinde et års i én af partnerorganisationerne: Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, Dyrenes Beskyttelse, Praktisk Økologi og KFUM Spejderne.

FAKTA Sådan gør du din have vildere for fuglene:

Lad en del af plænen gro.

Sæt en balje, en bakke eller et fad med vand i haven.

Lav en grenbunke eller flere.

Lad døde træer eller grene blive i haven.

Byg et insekthotel eller en fuglekasse.

- Fugle er et tydeligt tegn på om naturen er god og mangfoldig. Hvis der er mange fugle og forskellige fugle, så betyder det, at der er gode muligheder for at finde føde og bygge reder. Og det betyder igen, at der gode forhold for insekter, planter og smådyr, siger Mads Kjeldgaard Oddershede.

Håbet er, at optællingerne af fugle kan inspirere til at lave små ændringer i haver eller på altaner, så de kan blive attraktive for flere forskellige arter.

- Der skal faktisk meget få ændringer til at tiltrække flere fugle. Prøv med at lade noget af græsplænen stå, lav et fuglebad eller en grenbunke. Og GLEM den barokke haveæstetik, så går der ikke længe før, der sker forandringer i dyrelivet, siger Mads Kjeldgaard Oddershede.

Boligfugl er en af flere aktiviteter i projektet »Vild Natur Hvor Du Bor«, og det hører ind under samarbejdet Vores Natur, der i år skal inspirere danskerne til at opleve naturen omkring os. Partnerne i Vores Natur er DR, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen.