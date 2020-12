Vild nethandel giver pres på pakkeshopperne

To ud af tre indbyggere i Region Hovedstaden shopper på nettet mindst en gang om måneden. Det er næsten dobbelt så mange som i foråret, viser en ny undersøgelse gennemført af Wilke for Business Danmark. Alle fem regioner i Danmark har oplevet en markant stigning, men den største stigning findes i Region Hovedstaden, hvor der har været en stigning fra 37 procent til 70 procent af personer der handler minimum en gang om måneden på nettet.

- Der er ingen tvivl om, at covid-19 bølgen i den grad har sat skub i den transformation, hvor den fysiske handel flytter over på internettet. Det er klart, at handlen med dagligvarer er gået frem, men vi ser også fremgang i stort set alle andre brancher, siger Kasper Rubæk, CCO i Business Danmark.