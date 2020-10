Vil til bunds i sag om miljøgift i grundvand

Derfor en undersøgelse

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid og er et nedbrydningsprodukt fra aktive stoffer i svampemidler.DMS stammer fra svampemidler anvendt på for eksempel bær og frugt.DMS kan også stamme fra konserveringsmidler i træbeskyttelse.Siden sommeren 2018 har det været obligatorisk for vandforsyninger at kontrollere vandet for DMS.Resultaterne viser, at DMS er udbredt i grundvandet i både by- og landområder i Region Hovedstaden.Pesticidforurening stammer blandt andet fra gamle punktkilder som spild ved vaskepladser og udsivning fra nedgravede pesticidrester og fra landbruget.Region Hovedstaden har ansvaret for de gamle punktkilder, mens brugen af pesticider i landbruget reguleres af staten og kommunen.Kilde: Region Hovedstaden