Vil have længere frist til at klare skraldet

Nordsjælland: Formanden for Halsnæs Forsyning kan opfylde kravet om at have indført en komplet sortering i ni affaldsfraktioner per 1. juli, sådan som politisk aftale ellers foreskriver.

Når Halsnæs-byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen (V), der også er formand for Halsnæs Forsyning, ser ud i sin indkørsel, står der skraldespande til bioaffald, papir og restaffald. Men fra den 1. juli skal alle kommuner landet over sørge for, at private husstande kan sortere affald i hele 10 fraktioner. Det er konsekvensen af den brede politiske aftale om »Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi«, som blev indgået sidste sommer.