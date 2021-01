Vil have hurtig plan for kystsikring

- Man kan godt - på trods af corona - sætte fuldt fokus en national plan for kystsikring. Der er er så meget, der er skaleret ned, at man sagtens kan køre et forløb igennem, og jeg tror der vil være flertal for, at der skal sættes gang i tingene u. Bølgerne stopper jo ikke med at æde sig ind på land, siger Morten Messerschmidt i forbindelse med at han fremsætter er forslag i Folketinget om at pålægge regeringen at fremlægge en samlet plan for sikringen af de danske kyster samt en fair og balanceret finansiering.