Heliac har udviklet projektet, som skal foregå på Norfors I/S værk i Usserød (foto). Med i projektet er også Alfa Laval Copenhagen A/S, Aalborg CSP A/S, Weel & Sandvig, Energi og Processinnovation ApS og Rockwool.

Vil gemme varme til senere brug

Nordsjælland - 07. januar 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe

Hvis man sidder på en varm klippe en sen sommeraften, kender man fornemmelsen af, at stenene holder på varmen langt ind i den køligere nat.

Lidt samme princip, men tilsat varmevekslere, supereffektiv isolering og et energilager fyldt med granisten - men tømt for luft, er kernen i energiudviklingsprojekt RockStore, som netop har fået 17,13 millioner kroner i støtte fra Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Projektet skal anvende en helt ny teknologi til energilagring hos affaldsselskabet Norfors' kraftvarmeværk i Hørsholm. Parterne kalder det et billigt, effektivt og fleksibelt energilager, og det skal demonstreres på Norfors' affaldsfyrede kraftvarmeværk i Usserød.

Rockstore energilageret skal bygges op i den tidligere slaggekælder under værket.

Energilageret fungerer med en varmeveksler, hvor varmen fra Norfors-værket i det ene kredsløb opvarmer olien i Rockstore energilageret i et separat kredsløb, hvor olien i lageret kan veksle mellem damp og væske.

- At opvarme sten og tappe varmen senere er ikke ny teknologi, men vores anlæg opererer i et vakuum. Det betyder dels, at der ikke er nogen luft som blokerer for varmetransporten i lageret. Og dels, at varmen flyttes ved fordampning og kondensering i lageret. Begge dele gør processen mere energieffektiv, siger Michael Rask, Project Development Director i Heliac.

- Overgangen mellem damp og væske og omvendt indeholder enorm mængde energi, hvilket betyder at energien i lageret både kan levere varme og el.

På Norfors kan energilageret være med til at udjævne forskelle på produktion af varme og el, og forbruget af samme. Det vil sige man kan producere energien med store tilførsler af affald til afbrænding, og så bruge varmen og den producerede el på et senere tidspunkt.

Samme princip kan bruges til at lagre sol- eller vindenergi.

- På den måde kan Heliac og Norfors være med til at udvikle nye teknologier, der sikrer grøn strøm, fjernvarme og procesvarme til forbrugere og industri på vinterdage uden sol eller blæst, siger Michael Rask.

For nylig stod Norfors Usserød-værk som et af de forbrændingsanlæg, som KL foreslår lukket frem mod 2030 som et led i regeringens bestræbelser for at nedbringe den samlede kapacitet på landets forbrændingsanlæg. Men det får ingen betydning for projektet, siger Michael Rask. ve

- KL's liste over anlæg, der foreslås nedlukket, får ikke betydning for projektet. Vi kører videre helt efter planen, hvilket er vendt med Norfors, siger Michael Rask.

Planene er, at begynde Rockstore-projektet senest april i år, og så løber det de kommende fire år.

Underdirektør Jan Olsen, Norfors, bekræfter, at KL's liste i Norfors optik ikke får betydning for projektet.

- Listen er blot et udspil, og vi ved endnu ikke, hvad kriterierne er for, at Usserød-værket er havnet på listen. Rockstore-projektet er et del element af den grønne omstilling af samfundet, som giver god mening i forhold til affaldsforbrænding - men også ved andre energiteknologier, siger han.

Michael Rask forklarer, hvad der skal ske, når projektet er gennemført.

- Når de fire år er gået, vil vi søge vil søge midler i EU's Innovation Fond til et fuldskala projekt. Lykkes vi at levere varme og el til den pris, vi har regnet os frem til, så vil vi kunne lave energilagring i den helt store skala. Her taler vi om, at man ikke bare kan gemme energi fra uge til uge, men måske måned til måned eller længere, siger Micheal Rask.'