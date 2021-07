Flådens behov for øvelsesområder nær Hesselø er i det politiske søgelys, efter at udbuddet af en vindmøllepark nord for Hesselø er blevet sat på pause. Her en lignende park ved Kriegers Flak

Vil gå Forsvaret på klingen om øvelser ved Hesselø

Nordsjælland - 19. juli 2021 kl. 09:25 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Den præcise placeringen af Danmarks potentielt største havvindmøllepark er for alvor i spil. Mens Energistyrelsen har sat udbuddet for parken nord for Hesselø sat på pause, forsøger Gilleleje-fiskerne - bakket op af andre fiskere rundt om Kattegat - at samle 50.000 underskrifter for at tvinge Folketinget til at debattere en sydligere og mere kystnær placering, som ikke på samme måde rammer fiskeriet.

Og nu udtaler DF's energiordfører Morten Messerschmidt siger, at DF er parate til at blokere en aftale, hvis ikke fiskerne sikres fangstområder.

- Vi har i forhandlingerne om Hesselø Vindmøllepark bedt om en redegørelse om flådens behov for øvelsesområder i de områder, der ligger sydligere end det nu udpegede område. I den forbindelse er det vores holdning, at det ikke er nok at kompensere fiskerne økonomisk for de tab, de får ved vindmølleparken. De skal tilbydes alternative fiskeområder. Vi har gjort gældende, at hvis ikke det bliver tilfældet, så vil vi som del af forliget blokere for en aftale, siger Morten Messerschmidt.

Samtidig kritiserer organisationen Wind Denmark, der er et sektorfællesskab for vind, der samler virksomheder, vindmølleejere og vindinteresserede privatpersoner, at Forsvarets behov for øvelsesområder lægger pres på placeringen af havvindmøllparker.

- Det er ærgerligt, at vindmølleindustrien er blevet sidstevælger og forsvaret førstevælger, når det gælder brug af egnede havområder, siger Martin Risum Bøndergaard, politisk chef i Wind Denmark.