Vil gå 100 km på 24 timer

- Hvem kan dog finde på at maltraktere sig selv med sådan en tur? Det spørgsmål kan man stile sig selv, hvis man lørdag den 27. juni støder ind i en gruppe vandrere i det nordsjællandske landskab. De er nemlig i gang med at gennemføre en 24 timers ekstrem-vandring på 100 km. Og så er turen ikke alene lang men rummer også teknisk vanskelige passager.

- Normalt starter typisk 10-30 deltagere, hvoraf kun 3-5 kommer hele vejen til mål, siger turleder i DVL Søren P. Petersen. Han har gennemført turen de sidste ni år, og regner med også i år at vandre hele strækningen.

Corona-kilo - Vi begynder klokken 10.30 i Hundested. Vi er ikke så mange i år, fordi fok ikke er i form. Der er løbet nogle corona-kilo på de seneste måneder, siger han.

Det forventes, at de der gennemfører, er i Hillerød 24 timer senere.

Opvarmning Søren P. Petersen varmede op sidste uge ved at vandre 100 kilometer med en spejdergruppe, dog fordelt over hele weekenden.

- Jeg går hver weekend og er også turledere på kortere ture. I alt bliver til et par tusinde kilometer om året, fortæller han.

Ikke overraskende er hans gode råd,at man skal have et par gode vandrestøvler eller vandresko, og at man kender sig selv og ved, hvor man plejer at få vabler, så man kan gøre noget ved dem på forhånd.

- Man skal også være opmærksom på, at for eksempel mavefunktionen kan finde på at stoppe sidst på turen, så man ikke kan Optage eller komme af med det, man spiser og drikker - medmindre man så kaster op, fortæller han.

Hård nyser Alle er velkomne, men et vist niveau af udholdenhed er dog nødvendig for at gå igennem hele distancen.

- Det er en »hård nyser«. Der er mange højdemeter, og de mange km på stranden dræner kroppen for energi, siger Søren P. Petersen.

Men naturoplevelserne tæller på plussiden.

Fuglesang -En del af turen går langs stranden. Det er for at begrænse tiden i mørke, at vi går omkring midsommer. Selvom vi er midt i de lyse nætter, er det mørkt i skoven. I nattens mørke er der ofte krise - man er udmattet, kold og beklemt. En time før solopgang vågner naturen i en kakofoni af fuglesang, og lyset bringer håb og optimisme, fortæller han.