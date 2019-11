De fire generationsforureninger i Region Hovedstaden er ud over Collstrop-grunden (foto), oprydning af klorede opløsningsmidler i jorden ved Skuldelev, Bergsøe-grunden i Glostrup og oprydning efter en køleskabsfabrik i Kgs Lyngby. Foto Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vil finde rette metode til at rense Collstrop-grunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil finde rette metode til at rense Collstrop-grunden

Nordsjælland - 01. november 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin i et samråd i Folketinget onsdag sagde, at hun vil vente på en samlet plan for de store generationsforureninger - forureninger som hver vil koste mellem 50 og 1 milliard kroner at oprense - så har Region Hovedstaden afsat én million kroner til at udvikle metoder til at oprense forureningen på Collstrop-grunden ved Hillerød.

Èn ud af ni

- Collstrop-grunden er én af de ni store generationsforureninger herhjemme. Fire ud af de ni store forureninger ligger i Region Hovedstaden, og nu tager vi med denne nye undersøgesle forhåbentlig et skridt på vejen til at få ryddet op ved Collstrop, siger Kim Rockhill (S), formand for regionens Miljø- og klimaudvalg, der er helt med på at en million kroner ikke rækker til en oprensning.

- Men den kan bruges til at udvikle metoder til oprensningen. Vi skal tage hånd om de store generationsforureninger. Det er et samfundsproblem, som vi er nødt til at løse i dialog med staten, siger udvalgsformanden.

Arsen

Forureningen ved Collstrop består af tungmetaller, især arsen-forbindelser. De stammer fra den tid, hvor der lå en fabrik, som trykimprægnerede træ.

Kim Rockhill mener, at man vil stå godt, hvis man ved de kommende forhandlinger med staten kan pege på en konkret løsningsmodel.

- En af mulighederne er en metode, som er under udvikling hos Københavns Universitet, hvor man arbejder med, hvordan man kan oprense de regnvandsbassiner og grøfter, der er langs de danske landeveje, hvor der både samles gummirester og tungmetaller. Her kan vi se en parralel til Collstrop-grunden, siger han.

Flere penge

Carsten Bagge Jensen, der er enhedschef i regionens miljøafdeling forklarer, at pengene i første omgang skal bruges til en gennemgang alle tidligere skitserede løsninger til oprensning.

- Vi skal så have en både teknisk og en politisk diskussion af både løsninger, og hvilken målsætning for oprensningen, der skal stilles op. Og så skal metoden testes endeligt. Den metode, Københavns Universitet er ved at udvikle til opsamling af drænvand, er en af de mulige løsninger, siger han.

Men at oprense grunden vil kræve yderligere midler, forklarer Carsten Bagge.

- Vi har fået penge til at beskytte drikkevand og boliger fra de her forureninger. Men der er ikke afsat penge til at beskytte overfladevand som Esrum sø og natur generelt, siger han.