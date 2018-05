Et af de sjældne fiskeørnepar er landet i deres rede i Gribskov og er igen begyndt at yngle.

Video: Så er der parring i sjælden ørnerede

Så sker der igen noget i fiskeørnereden i Gribskov. En han- og hunfiskeørn er nemlig landet i deres rede, hvor de har ynglet flere gange siden 2011, og nu er de klar igen.

Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

For halvanden uge siden blev de to ørne nemlig set lande i reden, og kort tid efter gik parringen i gang.

- Naturstyrelsen fik i weekenden flere henvendelser om, at der var set en mage på reden. På videoen kan vi se magen lande den 21. april lige over middag og en lille halv time senere, kan vi se den første vellykkede parring. Siden har fiskeørnene bragt nyt materiale til reden og uddybet den, så den er klar, til der forhåbentlig snart kommer æg. Vi håber, at det i år også bliver muligt at følge, at der kommer unger på vingerne, siger skovfoged i Naturstyrelsen, Jens Ole Andersen.

Ørneparret er blevet fanget på et webkamera, som Naturstyrelsen har sat op, hvorfra man siden sidste år har kunne følge med live fra reden i Gribskov.

De to fiskeørne har allerede parret sig flere gange siden ankomsten den 21. april, og der har i reden også været uventet besøg fra både grågæs og ugler.

Hvis du vil se, hvordan hverdagen ser ud i en fiskeørnerede, så kan du følge med direkte på www.nst.dk/fiskeoern.

Fiskeørnen betragtes i dag som en sjælden fugl i Danmark, da bestanden ifølge Miljøstyrelsen lige nu kun tæller under ti par.