Viceborgmester meldt ud af DF efter anholdelse

- Jeg ser omtalen af hændelsen i avisen og ringer til ham. Jeg anbefaler, at det er bedst for ham og for DF, at han melder sig ud af partiet. Hvilket han så tilkendegiver, at han gør. Det er ærgerligt både for ham og for partiet, men jeg er tilfreds med, at vi allerede på et tidligere tidspunkt har haft en samtale om, at han ikke skulle stille op som kandidat for DF ved det kommende kommunalvalg, siger Steen Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.