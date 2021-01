Se billedserie Mathias Krabholm modtog i 2018 Kulturministeriets Parasportpris for sit judohold for blinde og svagtseende. Det er blandt andet erfaringerne herfra, der har fået Mathias Krabholm til at arbejde videre med kurser i faldteknik blandt andet for ældre.

Vi skal lære at falde hele livet

Nordsjælland - 06. januar 2021 kl. 12:53 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvis du er bange for at miste balancen og ende i vandret stilling, liggende nede på gulvet eller fortovet med ømme skrammer eller endnu værre brækkede håndled eller hofter, så øger du faktisk risikoen for at falde en to-tre gange, men til gengæld så kan frygten for at falde trænes væk, og træningen i faldteknik vil samtidig forebygge skader.

Det fortæller Mathias Krabholm, der som instruktør i styrkelse af faldkompetencer har udviklet et træningsforløb i faldteknik til ældre. Han har fundet inspiration til teknikkerne i sportsgrene som parkour, skitræning og skating og har selv lært, hvordan man falder uden at komme til skade ved at dyrke judo.

- I løbet af en judotræning bliver du nok kastet omkring 200 gange, så når man træner judo, så lærer man at falde, fortæller Mathias Krabholm, der har dyrket judo siden han var fem år.

FAKTA 29-92 procent af ældre, der har været faldet indenfor de sidste to år, de frygter at falde igen.

12-65 procent af ældre, der ikke har været faldet, de frygter at falde.

Kvinder i 40-60 års alderen er den gruppe, der falder oftest.

Hver tredje ældre over 65 år oplever at falde en gang om året.

Hver anden ældre over 80 år oplever at falde en gang om året.

Jo ældre man bliver, jo mere fatalt bliver det at falde f. eks. er 95 procent af hoftebrud sket i forbindelse med et fald. Træning er forebyggelse I dag er det at træne i faldforebyggelse og faldteknik Mathias Krabholms forretningsspeciale. Han har her i sensommeren stiftet virksomheden »I bedste fald« for at udbrede kendskabet til, at faldulykker og skader efter fald kan forebygges - hvis bare vi træner.

- Jeg kan se, at der er et rigtig stort potentiale i det her, siger Mathias Krabsholm, der fik ideen til at udbrede sine kurser til flere, da han arbejdede med blinde og svagtseende.

Mathias Krabholm er også fascineret, af de resultater og erfaringer, som svenskerne har opnået på baggrund af et forskningsprojekt, der blev offentliggjort i september.

Kurser på arbejdspladser Forskningsprojektet, der er det første af sin art i verden i aldersgruppen for erhvervsaktive, er sat i værk af forsikringsselskabet AFA Försäkring i samarbejde med det svenske judoforbund. AFA Försäkring varetager blandt andet arbejdsskadeforsikring i Sverige.

Projektet hedder »Faldkompetence i arbejdslivet«, og erfaringerne fra projektet er nu på vej ud til de svenske arbejdspladser som et tilbud om gratis træning i faldteknikker. Forløbet, der hedder »Judo4Balance«, er udviklet af et team med læge, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der alle har det sorte bælte i judo.

- Vi ser slående resultater, når vi studerer det her. Et relativt kort træningsprogram med få sessioner giver tydelige, målbare effekter ved at minimere de kende risikofaktorer for faldulykker ved at øge deltagernes faldkompetencer. Det tyder på, at træningsprogrammet er optimalt udviklet til dette formål, udtaler forskningsprojektets leder Michail Tonkonogi, der er professor i medicinsk videnskab og idrætsfysiologi ved Högskolan Dalarna.

Det lyder skræmmende At træne i faldteknik kan lyde voldsomt og skræmmende, men træningen handler i høj grad om balancetræning, styrketræning og at lære nogle enkle teknikker, så man undgå at brække arme, skuldre, fødder eller slå hovedet. Mathias Krabholm har samme udgangspunkt, når han arbejder med faldteknikker på sine kurser for blinde og svagtseende eller med ældre.

Mange ældre går på tæerne, og det er en medvirkende årsag til at mange faldulykker, så en simpel øvelse er at lære at komme ned på hælen, så man ruller fra fodhæl til resten af fodfladen.

- På mine workshops handler det om at få den enkelte til at blive modigere og genfinde troen på sine egne kropslige kompetencer. Vi starter med balanceøvelserne, her får deltagerne lynhurtigt nogle smarte tricks til, hvad han eller hun selv kan gøre for at genvinde balancen. Deltagerne lærer også, hvordan små justeringer i ens gang kan minimere sandsyndligheden for at falde. Vi arbejder også med elementer fra tah-chi og kognitiv terapi, fortæller Mathias Krambholm.

- Først derefter kaster vi os ud i at falde, først fra siddende og senere stående position i trygge omgivelser på bløde måtter. Alt foregår som leg og tillidsøvelser, fortæller han.

Hvis du mærker, at du er ved at falde, så er det vigtigt at komme hurtigt ned i knæene, så det egentlige fald begynder fra siddende position.

Fra anspændt til selvtillid Mathias Krabholm fortæller videre, at hans deltagere ofte er meget anspændte, når de møder op første gang, men de går fra hans workshop og kurser med en stærkere kropslig selvtillid. For den enkelte kan det betyde, at man igen tør bevæge sig mere ud i sociale sammenhænge. Og så er der det samfundsmæssige perspektiv. Mathias Krabholm kan hurtigt diske op med statistikker: Der sker 100.000 faldulykker i Danmark om året. 750 er dødelige. Ulykkerne giver 870.000 sygedage og koster 4,8 milliarder kroner i behandlinger og derudover er der tabte produktionsomkostninger for 3,9 milliarder kroner.

Ud af isolationen - Hvis vi kan rykke nogle fra at frygte at falde til at frygte det mindre og samtidig styrke faldkompetencerne, så ved vi, at vi har forebygget faldulykker på længere sigt, Det betyder, at folk går fra være isolerede til at være mindre isolerede og blive aktive, siger han og tilføjer:

- Hvis man kan sætte sig ned på gulvet, lægge sig helt ned og rejse sig igen, så har man forudsætningerne for at lære sine faldkompetencer at kende. Og jeg ved fra idrætten og min egen sport, at jo oftere man falder i trygge omgivelser, jo bedre bliver man til at falde, for kroppen lærer automatisk, hvordan man falder, når vi træner det.

Fem ting, der styrker din faldteknik Det gælder især om at beskytte sine arme, ben og sit hoved, når man falder. Det kan man lære at gøre ved at træne disse 5 ting, fortæller Mathias Krabholm, der er instruktør i styrkelse af faldkompetencer og stifter af firmaet »I bedste fald«. 1. Man skal træne balancen. 2. Man skal beskytte sit hoved, når man falder. Det gør man ved at »kigge på sin navle«. 3. Søg ned i knæene. Er du ved at falde, så søg nedad ved at bøje i knæene og evt. ende med at sidde på jorden i stedet for at falde stift. 4. Gør faldet til en rullende bevægelse og stræk faldet ud over længst mulig tid. 5. Fordel kroppens nedslag. Hvis du kun tager fra men en arm eller et håndled, så er der større risiko for at komme slemt til skade.

Billedet viser et »rygfald«, hvor du kigger mod navlen, så hovedet er beskyttet , og faldet er fordelt ud over det meste af kroppen. Benene er i en position, hvor de bremser en fra at rulle længere bagover, så man på den måde undgår at ramme underlaget med hovedet.