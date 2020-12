Hvis din hjemmeside eller digitale berøringsflader er designet, så købsprocessen eller selvbetjeningsfunktionerne er velfungerende, så skaber du nye og loyale kunder, men der skal heller ikke mange dårlige oplevelser til for at jage kunderne væk, siger Kasper Rubæk. Foto: Colourbox

Vi er vilde med at shoppe på nettet

Nordsjælland - 01. december 2020 kl. 16:50 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvis du bor i hovedstadsområdet, så handler du nok meget mere på nettet nu, end du gjorde i foråret. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Wilke for Business Danmark

To ud af tre (66 procent) handler i dag minimum en gang om måneden på nettet, tilbage i maj 2019 var tallet langt under halvdelen (42 procent). Alle fem regioner i Danmark har oplevet en markant stigning, men den største stigning findes i Region Hovedstaden, hvor der har været en stigning fra 37 procent til 70 procent af personer der handler minimum en gang om måneden på nettet.

- Der er ingen tvivl om, at covid-19 bølgen i den grad har sat skub i den transformation, hvor den fysiske handel flytter over på internettet. Det er klart, at handlen med dagligvarer er gået frem, men vi ser også fremgang i stort set alle andre brancher, og det er naturligvis en udfordring for hele detailhandlen. siger Kasper Rubæk, CCO i Business Danmark.

De rigeste shopper mest på nettet Den nye undersøgelse fra Business Danmark viser også, at det især er de købestærke kunder med en samlet årlig hustandsindtægt på 800.000,- kroner eller derover, der handler på nettet. Hele 84 procent at dette segment handler på nettet mindst en gang i måneden.

Kasper Rubæk peger på, at den vores nye indkøbsvaner er en aktuel anledning til at se den digitale kunderejse efter, både når det handler om en virksomheds kontakt med slutkunderne men også i forhold til leverandører og samarbejdspartnerne.

Gå kunderejsen efter - Vi er i en situation, hvor der er enormt meget at vinde, men du er også nødt til at være skarp for ikke at gå glip af denne enorme chance. Hvis din hjemmeside eller digitale berøringsflader er designet, så købsprocessen eller selvbetjeningsfunktionerne er velfungerende, så skaber du nye og loyale kunder, men der skal heller ikke mange dårlige oplevelser til for at jage kunderne væk, siger Kasper Rubæk.

Han anbefaler derfor virksomheder til at se kundeoplevelserne nærmere efter. Der skal være styr på hele kunderejsen fra købet på hjemmesiden til logistikken, der bringer varerne frem til køberne og muligheden for at returnere varerne.

- Meget ofte er konkurrenten kun et klik væk, lige som en dårlige kundeoplevelse hurtigt kan blive lagt ud som en anmeldelse til skue for øvrige potentielle kunder, siger Kasper Rubæk.

Fra nedgangsperiode til udvikling - Der skal styr på de digitaliserede og automatiske løsninger. Alle kunderejsens »touchpoints«, dvs berøringsflader skal gås efter, og når du laver den øvelse, så finder du ofte langt mere end man umiddelbart vil tro, men hvis man bruger muligheden, så kan denne periode ende med at blive en udviklingsperiode i stedet for en nedgangsperiode, siger han og forklarer, at det som detailvirksomhed handler om at være så kundeorienteret, at kunderne tydeligt kan se forskel i forhold til konkurrenterne.

- Denne succes er kun en succes, når du bygger noget op, som også virker, når vi er på den anden side af corona, siger Kasper Rubæk.