Pernille Vermund er formand for partiet Nye Borgerlige, som vælgerne for første gang har haft muligheden for at stemme på. Foto: Kenn Thomsen

Vermund har lave forventninger

Nordsjælland - 21. november 2017

Mens der endnu var fuld gang i stemmeoptællingen i landets kommuner, fangede vi Nye Borgerliges formand Pernille Vermund fra Helsingør. På det tidspunkt lå hendes parti til samlet 0,8 procent af stemmerne på landsplan. 17 procent af stemmerne var optalt på dette tidspunkt.

- Det var godt nok ikke meget, lød det spontant fra Pernille Vermund.

Men hun kunne også godt give forklaringen på, at partiet samlet set ikke bliver valgets topscorer.

- Vi er et relativt nyt parti, som er stiftet for bare to år siden. Til kommunalvalget har vi kun kandidater opstillet i 62 ud af 98 kommuner, så uanset hvor godt vores kandidater klarer sig i de kommuner, de er opstillet i, så vil det trække ned i de 36 kommuner, hvor vi ikke henter en eneste stemme, siger Pernille Vermund.

Hun har på forhånd været klar over, at det ville blive svært for det nye parti, som heller ikke er repræsenteret i Folketinget.

- Så jeg tager imod hvert et nyvalgt byrådsmedlem med kyshånd, og så er jeg i øvrigt meget imponeret over den fuldstændig fabelagtige valgkamp, som vores kandidater har ført, selv vi også i enkelte tilfælde har døjet med nogle irriterende eksklusioner, siger Pernille Vermund.

I Frederikssund ekskluderede Nye Borgerlige således sin spidskandidat Morten Lintrup midt i valgkampen, da han bifaldt sterilisation af flygtninge.

Men langt de fleste af Nye Borgerliges kandidater har holdt »snuden lige i plovfuren«, mener Pernille Vermund.

- Og der er ingen tvivl om, at I de kommuner, hvor vi allerede er repræsenteret med kandidater i byrådene og har store vælgerforeninger, som har været aktive i valgkampen, der har vi også en større chance for at gøre det godt, siger partiformanden, som trods tendensen i det spæde landsresultat var fortrøstningsfuld tidligt på valgaftenen.