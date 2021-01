Se billedserie Med valget af Stephanie Lose kan der komme re fokus på politik end personer, siger Jakob Bring Truelsen formand for Venstre i Hillerød og medlem af Venstres hovedbestyrelse. Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Morten Bank Frederiksen/Emil Helms/Ritzau Scanpix

Venstrevalget: Når mor og far skændes, er det ikke rart at være hjemme

Nordsjælland - 24. januar 2021 kl. 12:31 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Det er en fundamental anderledes opsætning, og det er superpositivt. Sådan vurderer Jakob Bring Truelsen formand for Venstre i Hillerød og medlem af Venstres hovedbestyrelse, situationen, efter at Venstre søndag formiddag valgte Stephanie Lose som partiets nye næstformand og afløser for den rigsrets-ramte Inger Støjberg.

- Der er et ønske om at lægge låg på balladen. Og man skal især hæfte sig ved, at valget markerer en stor lyst til at løfte en af de store opgaver for venstre. Nemlig af forholdet mellem formand og næstformand, som vi har set med Jakob og Inger, er blevet iscenesat som en konkurrencesituation. Nu bliver det sådan, at Jakob Ellemann som formand for partiet repræsenterer det politiske miljø på og omkring Christiansborg, mens Stehanie Lose får opgaverne over for Venstres store bagland ude i regioner og kommuner. Nogle har stor lyst til at italesætte, at der skulle eksistere to udgaver af Venstre. Det kan jeg ikke genkende. Vi er et parti med plads til et vist spillerum, siger Jakob Bring Truelsen, der nu gerne vil se fremad.

Det sker i en situation, hvor en frisk meningsmåling fra Epinion foretaget for Altinget og DR Nyheder viser, at Venstre lige nu står til at få 13,3 procent af vælgerne, hvilket er et fald på 10,1 procentpoint i forhold til valgresultatet i juni 2019. Det vil koste partiet 19 ud af de 43 pladser, som det vandt dengang.

- Ingen gider være i en familie der slås. Når far og mor er uenige, så er hjemmet ikke et godt sted at være. Der skal ro på for at stoppe blødningen i meningsmålingerne. Fokus skal væk fra personer og over på politik. Det kommer til at ske nu. Jakob Ellemann kom i dag med en stærk politisk markering omkring integrationspolitikken, som jeg tro, man vil lægge mere mærke til i den kommende tid. Det er en stærk opfordring til et nationalt kompromis blandt de partier, som vil være med, om at fjerne den lavere erhvervsfrekvens blandt dem, som kommer til landet. Den skal halveres på fem år og udlignes på ti år. Det er en stærk politisk melding, som vil teste partiernes vilje, siger Jakob Bring Truelsen.

