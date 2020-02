- Jeg synes, det er useriøst, at regeringen forsøger at skjule vigtige definitioner, konkretisering og bagvedliggende beregninger for deres udspil, siger Sophie Løhde

Venstre vil ikke forhandle udligning med skjulte tal

- Det nytter ikke at forhandle om så stort og vigtigt et emne som danskernes velfærd og kommunernes skatteøkonomi, når de oplysninger mangler. Jeg synes, det er useriøst, at regeringen forsøger at skjule vigtige definitioner, konkretisering og bagvedliggende beregninger for deres udspil. En udligningsreform er en stor og vigtig en opgave, som regeringen forsøger at sjofle igennem med tidspres og mørkelagte oplysninger. Vi er nødt til at sige, at forhandlingerne skal ske på et seriøst grundlag, siger hun.