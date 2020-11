Mens der ventes på at den socialdemokratiske regering indkalder til sættemøde med partierne omkring en ny infrastrukturplan, foreslår Venstre at afsætte penge til øget fremkommelighed på Hillerødmotorvejen mellem Ring 3 og 4.

Venstre vil have bid af motorvej på Finansloven

Nordsjælland - 29. november 2020 kl. 15:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Mens der ventes på, at de kommende forhandlinger om en ny, milliardtung infrastrukturplan, så kan der allerede med Finansloven for 2021 skabes forbedringer for fremkommeligheden på Hillerødmotorvejen. Det siger folketingsmedlem Hans Andersen (V).

- Venstre foreslår i vores finanslovsforslag at der afsættes 1,5 mia. kr. til trafikinvesteringer i hele landet som kan skabe forbedringer her og nu, når det handler om mindske kødannelse og forbedre trafiksikkerhed. Heraf skal 115 millioner kroner gå til at få udvidet motorvejen mellem motorring 3 og Ring 4. Alt for mange holder i kø morgen og aften på strækningen mellem Gladsaxe og motorring 3 og ikke mindst pendlere fra Nordsjælland, som hver dag spilder tid som de i stedet kunne tilbringe med familien, siger han.

Møde i netværk Trafiknetværk Nordsjælland, der består af lokalt valgte folketingsmedlemmer, folketingskandidater og borgmestre fra hele Nordsjælland har i sidste uge også afholdt et virtuelt møde. Fokus for samarbejdet netværket er at få afsat milliarder til motorvejene helt til Frederikssund og Hillerød og få en bedre fungerende Kystbane.

- Det forventes nu at Transportministeren inviterer til opstart af forhandlinger i begyndelsen af det nye år. Så nu gælder det om at alle i Trafiknetværket Nordsjælland gør deres indflydelse gældende og presser på de rigtige steder, siger Hans Andersen, der sidder i netværkets styregruppe.

Frederikssundmotorvejens tredje etape koster 3,8 milliarder kroner. Der ligger en vedtaget anlægslov fra 2009 og en opdateret VVM forventes at ligge færdig sidst på året.

- Så vi kan relativt hurtigt så i gang med byggeriet sammenlignet med mange andre ønsker til vejprojekter, siger Hans Andersen.

Hillerødmotorvejens forlængelse til 1 mia. kr. med en samfundsøkonomisk rentabilitet på 12 procent har i dag 38.000 køretøjer i døgnet på den eksisterende motortrafikvej. En opgradering til motorvej vil give en tidsbesparelse på 6 min hver vej i myldretiden og forbedre trafiksikkerheden mærkbart. Strækningen er i dag den mest trafikerende motortrafikvej i hele landet, lyder argumenterne fra netværket.