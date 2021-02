Venstre-profiler står til at ryge ud

Ifølge prognosen kan Venstres tilbagegang især mærkes i København og Nordsjælland. I begge storkredse står partiet til at miste to ud af tre nuværende mandater, skriver Altinget i mediets omtale af analysen.

I København er det Jan E. Jørgensen og Martin Geertsen, som er i fare for at ryge ud, mens det vurderes, at stemmeslugeren Tommy Ahlers, der fik femteflest personlige stemmer på landsplan sandsynligvis er garanteret at få det ene mandat, som Venstre står til i København.