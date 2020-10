Venstre klar med spids til regionsvalg

- Jeg glæder mig over at kunne stå i spidsen for Venstre til det kommende regionsvalg og ser frem til i et tæt samarbejde med regionsrådets øvrige partier fortsat at kunne udvikle sundhedsvæsenet i Hovedstaden. Af mange vigtige udfordringer i de kommende år, er det for mig især vigtigt at få skabt mere sammenhæng i behandlingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. For mange mennesker oplever simpelthen at falde ned mellem stolene i det danske sundhedsvæsen. Vi skal også have skabt mere nærhed, så flere får tilbud om at blive behandlet i moderne sundhedshuse eller sågar i eget hjem. Det kan både være mere bekvemt for den enkelte og ganske enkelt billigere, udtaler Martin Geertsen i forbindelse med genvalget.