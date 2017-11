Venstre: Vi blev holdt uden for hele natten

- VI sad på regionsgården det meste af natten. Og vi var ude flere gange og signalere, at vi gerne ville deltage i konstitueringen. Men der blev ikke taget noget initiativ fra Sophie Hæstorp Andersen side til at invitere os med. Vi var parate til at hoppe ind hele natten. Og jeg er utrolig ærgerlig over, at det ikke lykkedes os at komme ind og lave en bredere konstituering. Vi blev ikke inviteret, og det er vi kede af, siger Per Roswall.