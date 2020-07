Lukningen af grænsen for turister fra Sverige den 13. marts har i Nordsjælland stærkt påvirket handelslivet i Helsingør. Foto: Simon Wincentz Heim

Send til din ven. X Artiklen: Välkomman åter, skåningar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Välkomman åter, skåningar

Nordsjælland - 09. juli 2020 kl. 17:05 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark åbner grænserne mod Skåne. Det fremgår, da Udenrigsministeriets Borgerservice torsdag oplyste, at rejser til nu i alt fire svenske regioner ikke længere frarådes. Nemlig til Skåne, Blekinge, Kronoberg og nordsvenske Västerbotten.

Læs også: 610 personer er blevet afvist ved færgerne

Lukningen af grænsen for turister fra Sverige den 13. marts har i Nordsjælland stærkt påvirket handelslivet i Helsingør. Og Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K) var da også ude og juble hurra på de sociale medier - iført svensk mærkevaretøj.

Alle fire svenske regioner er nu under grænsen for 20 ugentlige nye tilfælde af covid-19 smitte pr. 100.000 indbyggere.

Svensk tv, SVT, erfarer, at den åbne grænse for skåninger gælder fra midnat natten til lørdag.

- Det føles fantastisk, for så er vi jo tilbage, hvor vi var den 13 marts, da Danmark lukkede grænsen for svenskere. Det betyder at vi er lykkedes godt med at få covid-19 smitten ned i Skåne. Vi ligger nu på ganske lave tal, og det er jo det, som gør, at danskerne tør tage imod os, siger Carl Johan Sonesson, formand for Region Skåne.

DR Nyheder skriver, at åbningen af grænsen for personer med folkeregisteradresse i Skåne også betyder, at de er undtaget for seks-dagesreglen om at man skal kunne fremvise bevis for seks bestilte overnatninger. Det betyder, at dagsture er mulige, hvilket må vække glæde i handelslivet i sundbyen Helsingør.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sverige, fordi Sverige som helhed ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande.

Skåninger har tidligere godt kunne komme ind i landet, fordi der er tale om en grænseregion, hvis de kunne fremvise en negativ coronatest. Det behøver de ikke længere, skriver DR.