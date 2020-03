Vær varsom med at dele modermælk

Foto: Colourbox

Nordsjælland - 20. marts 2020 kl. 16:39 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være velmenende og venligt, når nybagte mødre med overskud af modermælk her under coronakrisen tilbyder mælken til andre familiers babyer på for eksempel facebook, men Sundhedsstyrelsen fraråder, at modermælk udveksles mellem private. Der kan være en risiko for at give coronasmitten videre til andre. Det oplyser Fødevarestyrelsen til sn.dk på baggrund af vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Corona smitter ikke direkte igennem modermælk, så Sundhedsstyrelsen anbefaler, at babyer bliver ammet, men der kan være risiko for, at en mor kan bringe den farlige sygdom videre i forbindelse med udmalkningen af brystmælk. Det skriver Sundhedsstyrelsen i vejledningen. Fødevarestyrelsen oplyser derudover, at modermælk kategoriseres som en fødevare, så hvis man har overskud af modermælk og sælger eller blot forærer mælken til andre, så kan det betragtes som en fødevarevirksomhed, og så har man ansvar for produktet på lige fod med andre fødevarevirksomheder. Modermælken må ikke kunne gøre folk syge eller på anden vis være farlig for mennesker. Ifølge Fødevarestyrelsen, så fraråder Sundhedsstyrelsen generelt salg af modermælk mellem private, også når der ikke er corona-pandemi.

Kvindemælkcentralen har mælken til babyerne Det er dog stadig muligt at få adgang til modermælk, hvis man har brug for det til sit barn. På Hvidovre Hospital findes ’Kvindemælkcentralen’, der indsamler og formidler modermælk til syge og for tidligt fødte børn. Kvindemælkcentralen fungerer som vanligt, oplyser hospitalets kommunikationsafdeling til sn.dk.