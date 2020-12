Grubras stiftere Niels Vrang og Jacob Jelsing. Foto: Thomas Rockall Muus

Vækstvirksomhed vinder igen

Nordsjælland - 02. december 2020 kl. 18:30 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Forskningsvirksomheden Gubra ApS i Hørsholm kan for andet år i træk kalde sig for vinder af den regionale konkurrence, EY Entrepreneur of the Year. Kåringen skete ved en virtuel event onsdag eftermiddag i et felt med fire andre finalister fra Sjælland udenfor hovedstaden.

- Vi har haft et rigtig godt år, så vi har selvfølgelig håbet på at gå videre til finalen lige som sidste år, sagde en af virksomhedens to stiftere Jacob Jelsing umiddelbart efter afsløringen.

De 5 finalister Gubra ApS, Hørsholm. Virksomheden er bl.a. specialiseret i forskning inden for fedme. Regionsvinder Sjælland

J. N. Meat ApS, Slagelse. Steakproducent.

Melitek A/S, Nørre Alslev. Producerer elastiske plastikprodukter til medicinalindustrien.

Scanmetals A/S, Slagelse. Genbrugsvirksomhed, der genanvender metalaffald.

Titan Containers A/S, Taastrup. Sælger og udlejer containere. EY Entrepreneur of the Year er en erhvervspris med lang historie. Konkurrencen blev første gang afviklet i USA tilbage i 1986, men i dag indledes den i 60 lande for at slutte med en international kåring i Monaco, hvor vinderen kan rejse hjem med titlen som verdens bedste entrepeneur. For at komme med skal man eje eller være medejer af sin virksomhed, og den skal have vækstet med mindst 15 procent det seneste år. Det er regnskaberne fra den 31. marts 2019 frem til den 1. april 2020, der skal fremvise væksttallet på mindst 15 procent.

Kolde tal og varme værdier Erhvervsprisen handler dog ikke kun om de kolde, økonomiske nøgletal, sagde et af jurymedlemmerne Irfan Goandal, der er partner og investor i Promentum Equity Partners (PEP), da han præsenterede Gubra ApS som vinder. - Vi kigger også på lederens rolle og virksomhedens visioner, så der indgår også en række bløde parametre ud over de økonomiske nøgletal. Gubra er både en stærk og passioneret entrepreneur og en virksomhed med en klar impact, et stort fokus på sine ansatte og en klar holdning til CSR, fremhævede han i juryens motivation for at vælge Gubra.

- Juryen roser virksomhedens evne til på et meget videntungt og innovativt område at vækste både top- og bundlinje. Der er en stærk kønsfordeling i virksomheden, og den favner bredt med udvikling, test og analyse,. Vi ser ser et stort potentiale ligesom den aktive indsats for et bedre klima er blevet bemærket. Ti procentet af indtjeningen går til klimaforbedrende formål og ambitionen er at blive carbon negative, sagde Irfan Goandal.

Dygtige virksomheder gør en forskel I alt blev der onsdag kåret seks regionale vindere fra Danmark, og de går nu videre til landsfinalen den 21. januar 2021. - Det er en grundig gennemgang og lange diskussioner i den uafhængige jury, der ligger bag kåringen af både finalister og vindere. I hele landet er der dygtige virksomhedsejere, som gør en forskel, og vi ser frem til en rigtig spændende landsfinale, der samler de bedste, siger Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year i Danmark.

Det er ikke kun regionsvinderne, der kan se frem til landsfinalen. Alle finalisterne er i spil til at vinde priser indenfor kategorierne Innovation, Sustainability og Muligheder i modgang. Ved landskåringen findes også vinderne i specialkategorierne Start-up, Social Entrepreneur-ship - Future Impact og Life Sciences.

EY Entrepeneur og the Year uddeles i samarbejde med Danske Bank, Dansk Industri, Mercedes, Vækstfonden og CONNECT Denmark.

Sjællandske Medier bakker også op om prisen som mediepartner.

