Vacciner tilovers hver dag

Hver dag er der vaccine til overs på Region Hovedstadens vaccinationscentre, men i denne uge er nogle af vaccinerne blevet smidt ud, da man ikke har haft nogen at give dem til. Derfor er der behov for at få sat skub i en ringeliste, hvor borgere, der er i den rigtige gruppe, kan tilkaldes med kort varsel og blive vaccineret for at undgå spild, mener Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg.