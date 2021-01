Vaccinationscenter åbner i Hillerød

Af Jesper Sabroe Fredag er alle plejehjemsbeboere i Regiion Hovedstaden, der har ønsket det, blevet vaccineret, hvilket er sket ude på de enkelte plejehjem. Derfor går regionen meget snart at forberede vaccination af næste prioriterede gruppe, som er sårbare borgere og personer over 65 år, der modtager pleje i eget hjem.

Alle hospitaler i Region Hovedstaden står klar med vaccinationsklinikker, så de kan modtage den næste prioriterede gruppe borgere som skal vaccineres. Hospitalerne er samtidig i gang med at vaccinere frontpersonalet. Og endelig er de store regionale vaccinationscentre ved at gøre klar til de næste sendinger af vacciner.

I løbet af januar ventes nye og store forsyninger af vacciner at lande, og så rykker en del af indsatsen ud til de store regionale vaccinationscentre. De første fire vaccinecentre åbner den 13. januar og den 20. januar følger endnu to centre efter. Åbningstiderne vil i starten være fra 9 -17, men kan udvides til 7 - 22 i takt med der kommer flere vaccineleverancer

- Vi glæder os til at komme i gang med vaccineopgaven, og vi arbejder på højtryk med rekruttering af ledere og medarbejdere til vaccinecentrene. Heldigvis er der også mange, der ønsker at bidrage til den vigtige opgave at vaccinere den danske befolkning, og vi har allerede fået nogle virkelig dygtige folk med på holdet. Samtidig arbejder vi med den praktiske opbygning og indretning af vaccinecentrene, så de står klar til at tage imod de første borgere i Region Hovedstaden den 13. januar, siger hun.