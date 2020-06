Se billedserie 400 p-pladser foreslås lagt væk fra de eksisterende vådområder og ud vest og nord for hospitalet. Servicebyen er den aflange bygning over den øverste venstre fløj af hospitalet.

Vådt vejr forsinker hospitalsprojekt

Nordsjælland - 09. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blød bund på byggepladsen har gjort det vaskeligt at arbejde på at køre jord bort og ramme pæle ned til det ny hospital, til gengæld er en løsning på vej omkring p-pladser.

De første måneder med folk på byggepladsen ved Overdrevsvej syd for Hillerød, hvor det ny storhospital skal bygges, er gået med klargøring af byggeplads, opmåling og opstilling

af faciliteter til mandskabet, bortkørsel af store mængder jord og nedramning af pæle. Men projektet har som følge af de store nedbørsmængder i januar, februar og marts 2020 oplevet

udfordringer med blød bund, hvilket har medført at NCC, der skal bygge hospitalet, har varslet en forsinkelse.

Det fremgår af en orientering til den politiske følgegruppe for hospitalsprojektet.

Projektorganisationen er i øjeblikket ved at danne et overblik over konsekvenserne samt mulighederne for at indhente forsinkelser i tidsplanen. Marts 2020 har budt på bedre vejrforhold og pæleramningen forventes at være afsluttet i juli 2020, lyder det fra bygherren.

Også ankerboringer og betonarbejder er gået i gang som planlagt, og NCC er også i færd med at opføre skurbyen på byggepladsen. Det forventes, at både bygherre, rådgiver og hovedentreprenør kan

tage lokalerne i brug i denne måned.

Formanden for den politiske følgegruppe, regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (K) mener, at projektet indtil videre kører på skinner.

- Men vi venter lige nu på, at 2. og 3. etape af byggeriet skal i udbud. Det er NCC, som skal stå for udbuddet, og det er først der, at vi kan se, hvad den samlede pris på hospitalet bliver, siger han. Priserne er afgørende, fordi projektet ikke må overstige den ramme, som skiftende regeringer har fastsat, hvilket allerede før byggeriet gik i gang har ført til en beskæring af antal sengestuer, ambulatorier og et fravalg af et produktionskøkken.

Der ventes også på en dispensation fra Hillerød kommune omkring hospitalets parkeringspladser.

Sidste blev Hillerød kommunes dispensation for at arbejde i en del af de paragraf 3 beskyttede vådarealer på byggergrunden underkendt. Men en ny og anderledes udformet dispensation er lige på trapperne. Lige nu er et udkast ude i en uformel partshøring, fremgår det af orienteringen til følgegruppen.

Den ny ansøgning forudsætter anlæg af ca. 2.000 parkeringspladser, og der søges om dispensation fra lokalplanen og byggetilladelsen med henblik på reduktion af parkeringspladser fra 2.400 til cirka 2.000

mod at det anvises, hvor de resterende ca. 400 parkeringspladser vil kunne udlægges.

Dette foreslår projektledelsen skal ske ved at anlægge cirka 100 parkeringspladser nord for den kommende serviceby, og ved at cirka 300 parkeringspladser placeres nord for den vestlige adgangsvej til hospitalet. De skal ligge på et område, som ligger uden for det egentlige projektområde men på jord, som er lagt ud som interesseområde for en eventuel udvidelse af hospitalet.