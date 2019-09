Formand for Hillerød Venstre Jakob Bring Truelsen fremhæver Inger Støjbergs evner som en værdikriger og håber, at hun kan blive lige så tydelig på andre områder, som hun har været på flygtninge- og indvandrerområdet. Foto: Henning Bagger Ritzau/Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: V-formand: Vi har valgt en værdikriger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-formand: Vi har valgt en værdikriger

Nordsjælland - 21. september 2019 kl. 17:34 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Hillerød Venstre Jakob Bring Truelsen vidste som en af de første, hvem der blev Venstres næstformand ved partiets ekstraordinære landsmøde lørdag i Herning. Han var nemlig dirigent på mødet og kunne således offentliggøre resultatet af afstemningen, der faldt klart ud til fordel for Inger Støjberg med 577 stemmer mod 206 til Ellen Trane Nørby.

- Jeg troede det var blevet mere lige mellem de to kandidater, men det blev en tydelig sejr, og det er måske meget godt for alle parter, for så er der ingen tvivl om, hvor opbakningen ligger, siger Jakob Bring Truelsen oven på landsmødet.

Han har også et bud på, hvorfor opbakningen blev så stor.

- Man skal nok ikke underkende, at Inger kom på banen som den første, mens Ellen først blev kandidat i sidste halvdel af forløbet, siger Jakob Bring Truelsen og fortsætter:

- Min fornemmelser er, at mange har tænkt, hvordan sætter vi et hold, der bedst matcher bredden i Venstre, og de hovedstrøminger, der er i Venstre. Her tror jeg, at mange har vurderet, at breden er større med Jakob og Inger end med Jakob og Ellen.

Han ser Inger Støjberg som eksponent for en meget skarp holdning på flygtninge- og indvandrerområdet.

- Hun har vist, at hun kan lægge den nødvendige handling bag den faste og fair flygtninge- og indvandrerpolitik, som Venstre står for. Mit personlige håb er, at hun som næstformand i Venstre bliver lige så synlig på en række andre områder. Det giver den skarpe profil, som Venstre har brug for, siger Jakob Bring Truelsen.

Som dirigent har han set hele landsmødet fra allerførste parket.

- Min opfattelse er, at vi har haft et supergodt landsmøde, der binder en sløjfe om at det skidt vi har været igennem siden det hele eksploderede på sommergruppemødet i folketingsgruppen, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det klædte Jakob Ellemann-Jensen, at han i sin tale adresserede de problemer, vi står med og tog en klar stilling til, at vi ikke kan tillade fløjkrige. Jeg er meget tilfreds med, at han nævner det i sin tale, for det er første skridt til at løse problemet.

relaterede artikler

Lokalformand: Nu skal vi videre 21. september 2019 kl. 17:36

Optimistisk borgmester efter landsmøde 21. september 2019 kl. 17:28

V-partisekretær: Aldrig har vi oplevet et så brutalt opgør 21. september 2019 kl. 10:00