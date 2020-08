V: Motorveje før samkørsel

Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland - 04. august 2020 kl. 03:50 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det giver ikke mening at diskutere samkørselsbaner på indfaldsvejene til København som et middel mod trængsel i myldretiden, når der ikke er motorvej helt til Hillerød og Frederikssund. Det siger folketingsmedlem Hans Andersen (V) på baggrund af gårsdagens artikel i Frederiksborg Amts Avis.

Her lancerede et andet folketingsmedlem, Ruben Kidde (R), ideen om et forsøgsprojekt med samkørselsbaner. Det vil sige baner, der er forbeholdt til biler med flere end en person i bilen. Hvis flere kører sammen i bilerne, så vil der være færre biler på vejene og trafikken vil flyde lettere til gavn for både økonomi og miljø, lyder argumenterne, men Hans Andersen er ikke enig.

- Jeg vil gerne diskutere samkørsel, hvis vi for eksempel havde tre vognbaner, men det er ingenlunde situationen i dag. Vi har kun motorvej til Allerød og ingen motorvej til Frederikssund, så det er et forslag, der virker provokerende og virkelighedsfjernt, siger Hans Andersen.

Hans Andersen er formand for styregruppen for Trafiknetværk Nordsjælland, der er et netværk af borgmestre og folketingspolitikere på tværs af kommuner og partier, som arbejder for at forbedre trafikken omkring hovedstaden. I begyndelsen af februar var netværket til møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) for at drøfte investeringer til infrastrukturen i Nordsjælland.

- Det vi først og fremmest skal kæmpe for, det er at få sat penge af til de motorveje hurtigst muligt, og der må gerne indgå overvejelser om bedre muligheder for samkørsel, men vi skal lige have bygget de motorveje først, siger Hans Andersen, der nu ser frem til, at regeringen går i gang med forhandlingerne om en trafikaftale.

- Sidst vi spurgte var svaret, at forhandlingerne om en trafikaftale måtte afvente forhandlingerne om klimahandlingsloven, så vi venter stadig på, at de skal komme i gang med at forhandle, og jeg synes ikke vi skal afvente en aftale på klimaområdet. Regeringen skylder pendlerne og erhvervslivet i Nordsjælland at komme i gang, siger Hans Andersen