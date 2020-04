Venstre i Halsnæs bekymret over, at regionen vil ændre afgangsmønstret på Frederiksværksbanen. Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: V: Besparelse på lokaltog vil ramme små samfund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Besparelse på lokaltog vil ramme små samfund

Nordsjælland - 03. april 2020 kl. 17:06 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et sparekatalog for den kollektive trafik, som Region Hovedstaden skal tage stilling til, inden de bestiller trafik hos Movia for hele 2021, lægger op til halvtimesdrift på Frederiksværksbanen hele weekenden. Forslaget betyder også, at der på hverdage skal køre to hurtigtog og et stoptog i timen på strækningen, mens det i dag er to stoptog og ét hurtigtog. Det betyder ringere betjening af Brødeskov, Gørløse, Grimstrup, Kregme, Hanehoved, Dyssekilde, og Østerbjerg, mens Hillerød, Skævinge, Ølsted, Lille Kregme, Frederiksværk, Melby, Vibehus og Hundested får en bedre betjening.

Læs også: Sparekniv mod bus og tog

Men det vækker bekymring i Halsnæs, fortæller Thomas Møller Nielsen, byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs og i øvrigt kommunens repræsentant i Movias repræsentantskab.

- Vi er meget bekymrede for regionens besparelser på kollektiv trafik. Ikke mindst for de forslag, som rammer lokalbanen, Godt nok vil nogle passagerer få en fordel af flere hurtige tog, men andre vil blive svært ramt at det her. Der bor mange pendlere i de lokalområder, der betjenes af de stationer, hvor der skal skæres fra to til ét tog i timen. Vi vil miste sammenhængskraft i lokalområderne. Lokalbanen er vores puls og adgang til hele det københavnske område, siger han.

- VI vil undgå de her besparelser og bide os fast i bordkanten over for regionen. Det kan ikke være rigtigt, at fordyrelsen af den kommende letbane bliver smurt ud på de andre kommuner. Vi har ingen glæde af letbanen heroppe, men det er os, der rammes af besparelser, siger Thomas Møller Nielsen.