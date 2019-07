Transportministeren har undsagt den gamle regerings forlig med DF om blandt andet nordsjællandske motorveje

Send til din ven. X Artiklen: Usikkerhed om nye motorveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Usikkerhed om nye motorveje

Nordsjælland - 10. juli 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At den ny transportminister Benny Engelbrecht (S) nu vil begynde forfra med at udpege fremtidens infrastrukturprojekter - og fordelingen af cirka 100 mia. kroner frem til 2030 - vækker uro hos Venstre i Nordsjælland. Transportministeren har meddelt, at forårets forlig mellem VKLA og DF, hvor der blandt andet blev sat starttidspunkt på Hillerødmotorvejen (2023 ) og Frederiksundsmotorvejen (2022), er taget af bordet - og at Socialdemokraternes eget efterfølgende forslag også er skrottet. Transportministeren meddelte, at han vil forhandle infrastruktur med et helt blankt lærred.

- Den melding skaber usikkerhed og tvivl om, hvorvidt vi nu får bygget de to motorveje. Og det er der bestemt ikke brug for, siger folketingsmedlem Hans Andersen (V).

- Vi har brug for en trafikaftale der hurtigst muligt får afsat penge til at færdiggøre Frederikssundsmotorvejen og forlænge motorvejen helt til Hillerød. Men når transportministeren nu holder fast i forliget om Togfonden, så skal der bruges mange milliarder dér. Jeg har hørt tallet 15 mia, samtidig er der ikke ét ord om motorveje i regeringens om dens støttepartiers forståelsespapir. Så der ingen tvivl om, at vi nu skal til at kæmpe igen, nu da der ikke længere foreligger en finansieret aftale om at anlægge de to motorvejsstrækninger, siger Hans Andersen, der vil tage initiativ til at indkalde det nordsjællandsk trafiknetværk, bestående af landsdelens folketingsmedlemmer, regions- og kommunalpolitikere til efter sommerferien.

Hillerød-borgmester Kirsten Jensen opfordrer til, at man først og fremmest får sat sig sammen i kommunerens trafiknetværk og får arrangeret et møde med den ny minister.

- Jeg mener dem, der tabte regeringsmagten, nu laver en fortolkning af det ministeren har sagt. Lad os da først høre, hvad han har at sige. Det er helt normalt, at når der kommer en ny minister, så tager man ind og genfremsætter sine argumenter, og her i Nordsjælland står vi stadig sammen om de tre projekter, altså de to motorveje og kystbanen. Og jeg mener fortsat vi har en rigtig god sag. Uanset om man vasker tavlen ren, eller ej, så er de her projekter relevante, siger Kirsten Jensen