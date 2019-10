At Naturstyrelsen opsiger erhvervsfisker kan skade nationalparkens fremtid, mener flere bestyrelsesmedlemmer i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Uro om fiskestoppet i Arresø

Nordsjælland - 22. oktober 2019

At Naturstyrelsen i Nordsjælland ikke vil forlænge en aftale med Arresøs eneste erhvervsfisker med henvisning til, at ålefiskeri ikke er foreneligt med en nationalpark, kan skade nationalparkens fremtid, mener flere medlemmer af bestyrelsen for Kongernes Nordsjælland, der vil have sagen drøftet på et møde i parkens bestyrelse i dag.

- At stoppe erhvervsfiskeriet med henvisning til nationalparken sender et rigtigt dårligt signal til de private lodsejere, som måske overvejer senere at tilslutte sig parken. Det støder mig, at man bruger nationalparken som begrundelse, da det står i nationalparkbekendtgørelsen, at erhverv netop ikke må pålægges begrænsninger, som ikke udløser fuld kompensation, siger Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening og bestyrelsesmedlem i parkens bestyrelse. Her sidder også Jette Haugaard, fra foreningen Lodsejere i Kongernes Nordsjælland, som oplever stor uro i sit bagland over sagen.

- Det er lige præcis det værste der kunne ske, fordi parken mangler privat jord for at kunne kun sikre en sammenhængende nationalpark. Og så kommer meldingen om, at man vil sætte en stopper for et helt erhverv, siger hun.

Begge mener, at selvom det er Naturstyrelsen som har truffet beslutning om fiskestop, så falder det tilbage på nationalparken.

- Men Naturstyrelsen sidder sammen med os i bestyrelse for nationalparken. Derfor vil vi have diskussionen op dér, siger Lars Jonsson.

Også Kirsten Skovsby fra Danmarks Jægerforbund samt Halsnæs-borgmester Steffen Jensen (S) står bag forslaget om en drøftelse af, hvornår nationalparken kan bruges som begrundelse for at begrænse eller lukke erhverv.