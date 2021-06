Forretningsindehavere skal give kunderne gode oplevelser, lyder anbefalingen fra Business Danmark. Foto: Andreas Norrie

Unikke oplevelser vil fastholde det lokale salg

Nordsjælland - 24. juni 2021 kl. 09:48 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

danmark: Halvdelen af danskerne har i kølvandet på coronaen handlet mere lokalt, end hvad de ellers gjorde førhen. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Wilke for fagforeningen Business Danmark.

- Jeg synes, det er flotte tal, og det vidner om, at man gerne vil sit nærmiljø og ikke mindst tage et ansvar herfor. Covid-19-tiden har i den grad givet os et helt nyt syn på omverden, hvor vi i høj grad har mærket, hvor affolket et område er, når butikker og restauranter pludselig lukker. Mange er blevet opmærksomme på nødlidende virksomheder og har vist samfundssind ved at købe lokalt. Vi har opdaget, at det ikke er en selvfølge, at vi har åbne forretninger omkring os, siger Jens Neustrup Simonsen, Landsformand i Business Danmark.

I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt, om de i kølvandet på coronaen har handlet mere i lokale butikker for at støtte op om lokalsamfundet. Svarene viser, at opbakningen er jævnt fordelt over alle aldersgrupper fra 30 år og opefter. Især den ældste del af befolkningen har bakket op ved at handle lokalt, men forretningsindehaverne skal nu holde fast i den position ved at have ordentlig kundeservice og skabe gode oplevelser, påpeger Jens Neustrup Simonsen.

- Den bølge varer ikke ved, hvis ikke virksomheder og forretninger fortsat er med til at skabe gode oplevelser i nærmiljøet. Det skal man have fokus på som forretningsindehaver - ellers forsvinder kunderne igen, siger han.

Men har kunderne ikke også et ansvar i forhold til at blive ved med at handle lokalt?

- Jo, men folk ønsker hele tiden nye oplevelser, så med mindre man innoverer, så flytter pengestrømmene andre steder hen igen, siger Jens Neustrup Simonsen og opfordrer til, at forretningsindehavere i byer og lokalsamfund sætter sig sammen i handelsforeningerne og erhvervsrådene for at brainstorme og ideudvikle, hvordan det momentum, som coronaen har skabt, fortsat kan fastholdes.

- Salg handler i høj grad om kundeoplevelsen, og den skal og bør de lokale erhvervsdrivende have in mente nu og i tiden fremover for at positionere sig yderligere, som det foretrukne sted at handle, forklarer han.

Pris er ikke det vigtigste

Business Danmark er en fagforening, der samler ansatte indenfor salg og marketing. Foreningen har for nylig udgivet bogen »Morgendagens salg & salgsledelse«, der blandt andet kommer omkring kunderejsen.

- Vi har forsket meget i salg og kunderejser, og det er »gud« at forstå kunderejsen fra det øjeblik kunderne bliver stimuleret og interesseret til deres research, køb og oplevelse. For eksempel jo flere kunder, der anbefaler ens forretning på de sociale medier, desto mere har man en proces, hvor virksomheden bliver hypet, så vi skal faktisk væk fra, at prisen er det vigtigste, for vi har ikke pengeknaphed, og derfor skal der tænkes på den gode oplevelse.