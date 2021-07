Se billedserie Den 160.000 kvm store grund skal over den kommende årrække omdannes til en levende, grøn og ikonisk bydel, der foruden 1200-1600 nye boliger, som tilgodeser alle aldersgrupper, skal være præget af fællesskaber, kultur, foreningsliv og bæredygtighed. Foto: Kontraframe Foto: Kontraframe / Thorbjørn Hansen

Unik bydel midt i Egon Olsens gamle fængsel

Nordsjælland - 06. juli 2021

Vridsløselille Fængsel har i høj grad været med til at skabe den by, vi i dag kender som Albertslund.

Fængslet tiltrak arbejdskraft, som bosatte sig i lokalområdet, og rundt om voksede byen.

Derfor er det også helt logisk, at det gamle fængsel, som står tomt i dag, skal indgå som en spændende, centralt beliggende del af Albertslund. Med nye boliger, detailhandel, liberalt erhverv, institutioner, aktiviteter og attraktive, grønne områder.

Grunden skal over den kommende årrække omdannes til en levende, grøn og ikonisk bydel, der foruden 1200-1600 nye boliger, som tilgodeser alle aldersgrupper, skal være præget af fællesskaber, kultur, foreningsliv og bæredygtighed.

Det hele i respekt for fængslets historie.

Bygninger skal bevares - Målet er at bevare nogle af de ikoniske bygninger på området. Naturligvis gælder det indgangsporten, som alle kender fra Olsen Banden filmene. Men det gælder også en række af de øvrige bygninger, siger Katinka Hauxner, byudviklingschef i entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, der sammen med arbejdsmarkedspensionskassen PKA har købt fængslet af statens ejedomsselskab, Freja Ejendomme.

- Vi vil bevare en stor del af fængselskomplekset, blandt andet den gamle kirke med spiret og nogle af de gamle funktionærboliger og værksteder, og så vil vi bruge cellefløjenes geometri og genopbygge dem med gamle mursten og ny indmad, siger Katinka Hauxner og kalder fængslets historie »en gave« til bygherrerne.

- Fængslet er jo bygget til at holde folk indespærret, og der er da også triste skæbner i fængslets historie. Omvendt er det også et fantastisk sted, som alle, der ser det, begejstres over. Derfor er det en gave at bevare og bygge videre på kulturarven i Vridsløse, fastslår hun.

Og selvom en del af fængselsbygningerne måske ikke er lige til at tage i anvendelse til eksempelvis kulturelle aktiviteter, er det alligevel et bygningsværk, der bevaringsmæssigt skal overvejes.

- Fængslet er bygget i en tid, hvor man gjorde sig umage. Det er faktisk et meget ambitiøst byggeri med gedigne detaljer og spændende konstruktioner - selvom det er opført til at huse fanger, fortæller Carsten Rasmussen, der er direktør i Freja Ejendomme.

Drøm til virkelighed For Albertslund Kommune er det en årelang drøm, der er ved at blive til virkelighed.

- Vi har i mange år haft en dialog med Freja Ejendomme og gjort det klart, at vi var parate til være med i byudvikling af et område i byen, der har et kæmpe potentiale. Udvikling her kan løfte fortællingen om Albertslund, som vi kender det i dag, siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund (S).

- Der har været bump på vejen. Først skulle vi vente på, at Kriminalforsorgen besluttede sig for at opføre et nyt fængsel et andet sted. Da det faldt på plads, kom flygtningekrisen. Bedst som der var ved at være mulighed for at gå i gang, blev alt stoppet, fordi fængslet skulle bruges til at huse frihedsberøvede asylansøgere. Endelig kom så Freja Ejendommes analyse af, hvad området kunne bruges til, siger Steen Christiansen, der ser det gamle fængsel som centralt i Albertslunds DNA.

- Fængslet er en del af Albertslund. Det har trukket folk hertil og været med til at skabe byen. Fængslet har et ikonisk udtryk, og her kan udvikles en unik bydel, der skal skabe det gode liv og spændende fællesskaber.

Må ikke lukkes sig om sig selv En ny tid venter for det store område, som altid har været lukket for omverdenen.

- Derfor er det afgørende, at området ikke lukker sig om sig selv, fastslår Katinka Hauxner og fortsætter:

- Tværtimod er vi meget optagede af, at de mennesker, der skal bo her og bruge området, skal være med til at forme det nye Vridsløse. Borgerne skal inddrages i udviklingen af området. Vi ønsker at få spændende aktiviteter, kultur, lokal mikroproduktion og så videre herind. Det skal være sådan, at folk udefra drages til området. Vi håber, der kan skabes store og små fællesskaber på tværs. Og vi er rigtig glade for, at Albertslund Musikskole og en ny daginstitution tænkes placeret her.

Olsen Banden Det er endnu for tidligt at sige, hvad der skal rummes i det nye område. Masterplanen er på vej, og den forventes klar i slutningen af 2021.

Men Egon Olsen og hans ikoniske bande skal man ikke forvente at se rundt om hvert eneste hjørne.

- Olsen Banden bliver ikke hovedtemaet for den nye bydel. Det kan blive et undertema, og vi er naturligvis meget optaget af at gøre netop den del af historien synlig. Vi er i dialog med Nordisk Film, og tiden må vise, hvad det udvikler sig til, siger Morten Løgsted, projektudviklingschef i A. Enggaard A/S.