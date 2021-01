For få vælger Stemfag - måske fordi de unges forældre ikke kender uddannelserne godt nok. Her htx-studerende i Hillerød. Foto Allan Nørregaard

Unges valg kan true grøn omstilling

Erhvervslivet råber på folk inden for de såkaldte stem-fag, der kan være med til at opfinde nye grønne løsninger. Danmark risikerer om få år at halte efter i den internationale konkurrence, når fremtidens grønne løsninger skal opfindes. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det at flere unge vælger at uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik.