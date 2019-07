Unge erkendte røverier: Ryger direkte i fængsel

To unge mænd blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for to væbnede røverier fredag. De to unge mænd, en 24-årig mand uden fast bopæl og en 19-årig mand fra Nivå, erkendte i retten at de havde begået de to røverier, og dommeren valgte at give de to mænd en ubetinget fængselsdom med det samme. De skal nu begge to et år og tre måneder i fængsel, oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi, David Buch.