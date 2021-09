Ny undersøgelse: 4 ud af 10 unge vil ikke arbejde helt frem til pensionsalderen. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Unge: Ikke sikkert vi bliver længe på arbejdsmarkedet

Nordsjælland - 13. september 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En ny undersøgelse går tæt på de unges ønsker og syn på pension og viser, at 40 procent af danske unge ikke vil lade sig styre af den officielle pensionsalder. Den viser også, at de vil have bedst mulig forrentning af deres opsparing.

- Politisk er der stor fokus på den stigende pensionsalder, da det er fundamentet for dansk økonomi. Men vores undersøgelse viser, at hele 40 procent af de adspurgte ikke har lyst til at arbejde frem til den officielle pensionsalder, og 26 procent mener slet ikke, at de kan arbejde så længe, fortæller Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Hun spår, at det kan blive en potentiel bombe for statsfinanserne, hvis så mange vil trække sig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

- Tidligere undersøgelser har vist, at omkring 25 procent af danskerne vil trække sig før den officielle pensionsalder, men hvis tallet er 40 procent for den kommende generation, så vil det blive dyrt for samfundet, siger hun.

Helt så galt går det dog næppe, lyder det fra både tænketanken Cepos og Arbejdsmarkedets Erhvervsråd.

- Der er ikke noget i undersøgelsen, der bekymrer mig. For selvom man ikke har lyst til at arbejde, så kan man være nødt til det, medmindre man da har opbygget en formue, der gør det muligt at stoppe tidligere, siger således Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i den borgerligt liberale tænketank Cepos,

Han hæfter sig mere ved, at 59 procent af de unge svarer, at de regner med at kunne arbejde, når de engang når pensionsalderen.

Undersøgelsen er lavet for brancheforeningen Forsikring & Pension af Epinion blandt et repræsentativt udsnit af 20-29-årige.