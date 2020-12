Henrik Rauh fra Nærum kom kørende ad Helsingørmotorvejen, da glas pludseligt stod om ørerne på ham. Nogen havde kastet sten mod hans bil, der fik smadret soltaget. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Undskyld: Politiet beklager fejl efter stenkast mod bil på motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undskyld: Politiet beklager fejl efter stenkast mod bil på motorvej

Henrik Rauh fra Nærum er dybt rystet. Først blev hans bil ramt af et stenkast fra en bro på Helsingørmotorvejen, og efterfølgende blev hans anmeldelse ikke taget alvorligt. Nordsjællands Politi erkender fejl.

Nordsjælland - 16. december 2020 kl. 20:20 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Glasset eksploderede, og braget var enormt, da soltaget på Henrik Rauhs helt nye Citroën C5 blev ramt af en sten. Den 67-årige Nærum-borger kørte mod København på Helsingørmotorvejen, men lige idet han kørte under broen ved vandtårnet ved Ørnegårdsvej sagde det »KNALD«.

- Nogen havde kastet en sten, og i min verden er det et drabsforsøg. Jeg kører i høj fart, og stenen kunne være gået gennem forruden. Derfor var jeg selvfølgelig chokeret, men nu er jeg mest rystet over politiet. Jeg føler ikke, at min anmeldelse blev taget alvorligt, fortæller Henrik Rauh.

Han kørte straks til Nordsjællands Politis station i Gentofte, men her blev han henvist til at ringe 1-1-4, og det var en fejl, lyder det fra Per Thuesen, der er leder af Center for Operativ Styring i Nordsjællands Politi:

Burde have sendt politi ud - Vi burde have sendt patruljer ud med det samme, og jeg er ærgerlig over, at Henrik Rauh har fået det indtryk, at vi ikke tog ham alvorligt. Hverken på politistationen, eller da han ringede 1-1-4. Vi har nogle procedurer, der skal genopfriskes, siger Per Thuesen.

Han kommer samtidig med et godt råd:

- Hvis andre oplever eller ser stenkast fra motorvejsbroer, så skal de straks ringe 1-1-2. Det er den hurtigste vej til, at vi kan reagere. Stenkast fra motorvejsbroer kan være livsfarlige, og det er derfor sager, vi tager meget alvorligt, understreger Per Thuesen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag...