Juletyvene er også glade for indpakkede gaver, så lad ikke pakker lidt frit til skue, lyder en af opfordringerne fra forsikringsselskabet Alka.

Undgå indbrud i juleferien

Nordsjælland - 23. december 2017 kl. 16:01 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holder du juleaften hos familien eller tager et smut på juleferie, er der større risiko for, at dit hjem får besøg af indbrudstyve i december.

I juledagene kan tyvene operere i ro og mag i de tomme, mørklagte lejligheder og huse.

Heldigvis kan du selv gøre en række ting, der mindsker risikoen for, at tyvene går efter din bolig.

- Du skal tænke på, hvordan du gør arbejdet besværligt for tyven. Din bolig skal først og fremmest rustes udefra. Prøv at se dit hus med indbrudstyvens øjne, og vurder hvordan du kan gøre det besværligt at bryde ind. Jo mere arbejdsbesvær du giver tyven, jo mindre sandsynlighed er der for at du får indbrud. Invester i en god dørlås, og vinduer der lukkes forsvarligt siger kommunikationsdirektør i forsikringsselskabet Alka, Lise Agerley.

- Bor du i hus, er udendørs belysning en god idé, for vi ved, at tyvene arbejder bedst i mørke. Det gamle trick med at lade radioen køre, opvasken stå og et par lamper brænde, når du forlader dit hjem, virker også. Tænk på at dit hjem skal se ud som om, at der er nogen hjemme, fortsætter hun.

Nordsjællands Politi har også en række initiativer i juledagene, men holder en del af disse tæt til kroppen for at ikke at afsløre taktikken over for mulige indbrudstyve.

- Vi har øget patruljering og andre forskellige initiativer, som jeg ikke kan komme nærmere ind på, siger Lau Thygesen, politiinspektør og chef for efterforskningen hos Nordsjællands Politi.

Han opfordrer borgerne til at lave aftale med naboer om at se efter hinandens boliger, tænde lys og få låst vinduer og døre.