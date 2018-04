De ulovligt fangende fisk blev landet i Gilleleje. Kutteren i forgrunden er ikke involveret i sagen. Foto Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Ulovligt fiskeri koster kvoter

Nordsjælland - 04. april 2018

To kuttere, der fisker fra Gilleleje havn, mister nu retten til at fiske i en måned, og de mister samtidig en tolvtedel af deres årskvote. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fiskeristyrelsen er kommet med en administrativ sanktion mod de to kuttere, efter at miljøorganisationen Greenpeace i sidste måned anmeldte dem for ulovligt trawlfiskeri i den nordlige del af Øresund. Greenpeace havde gennem februar måned fra kysten overvåget, hvordan de to kuttere i seks tilfælde ved højlys dag havde trawlet ude i forbudt område.

Fiskeriinspektør Arne Madsen fra Fiskeristyrelsen oplyser, at myndighederne i sager som denne vurderer, om det har størst præventiv virkning at anmelde sagen til politiet, hvilket kan udløse bødestraf - eller administrativt at fratage fiskerne fiskedage og kvote. De to kutterejere har 14 dage til at anke afgørelsen.

I Greenpeace glæder man sig over, at deres aktion har givet resultat.

- Først og fremmest er det godt, at sagen nu fører til en politisk diskussion af, hvordan der kan skabes en bedre kontrol med fiskeriet i Øresund. Forhåbentlig munder det ud i mere end blot en diskussion, siger kampagneleder og havansvarlig Magnus Eckeskog, Greenpeace.

Folketingets Fiskeriudvalg skal i dag møde for at diskutere mulighederne for bedre kontrol med ulovligt fiskeri.