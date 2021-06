Et af de områder, som nu foreslås udtaget af råstofplanen er Søsum. Søsum øst bibeholdes som interesseområde

Uenighed om råstofplan tæt op mod deadline

Nordsjælland - 12. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der er helt til det sidste politisk uenighed i Region Hovedstaden om, hvordan det endelige forslag til en ny råstofplan skal se ud.

Formanden for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg, Kim Rockhill (S) oplyser, at uenigheden går på, om man kan skrive mere genbrug af materialer og råstoffer ind i planen - og på den måde få plads til at droppe et eller flere graveområder.

- I det forslag, som er udarbejdet, går vi ud fra at cirka 10 procent af de næste 12 års forbrug af råstoffer som sand og grus kan klares ved øget genbrug - i stedet for at bruge jomfruelige materialer. Det er første gang en region har indarbejdet genbrug i en råstofplan, og Miljøstyrelsen har kigget os over skulderen i processen uden at have indvendinger. I Socialdemokratiet tror vi ikke, at man kan øge procentdelen, men det er der en række partier som er uenige i, siger han.

Partierne bag ændringsforlaget, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, ønsker at droppe graveområder ved Vindekilde, og fremlagde et forslag for forretningsudvalget tidligere på ugen. Her blev afgørelsen, at Klima- og Miljøudvalget skulle tage et nyt kig på sagen. Det skete så på et morgenmøde fredag.

- Her var vi enige om at være uenige, så sagen skal afgøres i regionsrådet, siger Kim Rockhill.

Venstres udvalgsmedlem Randi Mondorf forklarer, at alle partierne foreslår graveområdet Vindekilde udtaget, og at SF stiller forslag om at også området ved Skævinge droppes.

- Regionen har forpligtet sig på at øge genbrug frem mod 2030. Vi mener at 10 procent genbrug er for uambitiøst, ligesom det er meget uambitiøst at de andre regioner slet ikke medregner genbrug i deres råstofplaner. Den vurdering, der ligger til grund for råstofplanen er baseret på statistik og historik for genbruget, men når vi ser ind i fremtiden er der fokus på at finde ny teknologier og anvendelsesmetoder. Så forudsætningerne for at sige ti procent er forkerte. Vi diskuterer at øge med yderligere tre procent, og man skal jo huske at det anslåede forbrug af råstoffer 12 år frem er baseret på et skøn. Der er en række usikkerhedsfaktorer, og vi mener, der er plads til mere, siger hun.

HVro der er uenighed om genbrug og udtagning af graveområder, så var udvalget dog enige om, at man godt kan droppe en række interesseområder. Det er områder, som ikke er udpeget til egentlige graveområder, men hvor man alligevel mener, at der på sigt kan udvindes råstoffer.

Det handler om et område på 100 hektar nord for Laugø i Gribskov kommune, 38 hektar ved Evertofte nord for Frederiksværk, 38 hektar ved Søsum nær Ganløse i Egedal kommune samt 35 hektar ved Skovbakke syd for Græse i Frederikssund kommune.

Kim Rockhill oplyser, at regionens administration nu skal tage en kontakt til Miljøstyrelsen for at finde ud af, om det er muligt at øge den planlagte brug af genbrugsmaterialer.

- Som det er nu, så balancerer behovet for byggenmaterialer med det vi har udlagt. men det balancerer kun lige akkurat, siger han.