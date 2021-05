Region Hovedstaden og Hillerød Kommune har i 2018-2019 etableret to ny signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene er anlagt med fire spor og forberedt til at Overdrevsvejen kan blive udvidet. Indtil Overdrevsvejen bliver udvidet til fire spor vil investeringen ikke blive udnyttet fuldt ud. Foto Kenn Thomsen.

Udvidelsen af Overdrevsvej ikke med i udspil

En udvidelse af Overdrevsvejen fra to til fire spor hænger uløseligt sammen med en beslutning om at forlænge Hillerød-motorvejen på strækningen mellem Allerød til Hillerød.

Således er Overdrevsvejen med som et muligt tilvalg i den indstilling som Vejdirektoratet kom med i marts 2019 i halen på VVM-undersøgelsen af udbygningen af motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød til firesporet motorvej. Indstillingen lød helt præcist: »Herudover indstilles, at VVM-undersøgelsens tilvalg om en udvidelse af Overdrevsvejen til en 4-sporet vej,

Dog var Overdrevsvejen ikke nævnt i den politiske aftale om fremtidens infrastruktur, som VLAK-regeringen i 2019 indgik med Dansk Folkeparti. Her aftalte partierne blot, at der skulle afsættes 855 millioner kroner til motorvejen.

I et notat fra Hillerød kommune slås fast, at krydset allerede i dag belastet med meget trafik. Samtidig forventes den kommende Favrholm-bydel med tiden at generere 30.000 daglige ture, og allerede fra 2024 når Nyt Hospital Nordsjælland åbner, forventes 12.400 daglige ture til og fra hospitalet, som medfører stort behov for at Overdrevsvejen er udvidet til 4 spor.