Se billedserie Fredag blev der fejret rejsegilde i rammerne til den nye produktionshal, hvor der blandt andet skal værer plads til at samle Weibel Scientifics største radar, som er omkring 50 m2. Foto: Weibel Scientific

Send til din ven. X Artiklen: Udvidelse hos Weibel skal sikre vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvidelse hos Weibel skal sikre vækst

Nordsjælland - 13. august 2021 kl. 18:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Der bliver plads til 50 kolleger på kontoret og til at samle Weibel Scientifics største radar, når virksomhedens nye produktionshal på 2000 kvadratmeter står klar i slutningen af året.

Fredag var der rejsegilde for hallen, som er opført i tre i stedet for beton, der hvor det har været muligt. Der bliver også monteret solfangere på taget ligesom hallen opvarmes med en stor varmepumpe i stede for gas.

- Den nye produktionshal er bygget grønt, og den er bygget for at imødekomme vækst, da vi forventer at fordoble vores omsætning i løbet af de næste 5 år, fortæller administrerende direktør Peder R. Pedersen.

Udover kontorarbejdspladser og den gode plads til Weibels store 54 DB BMD-radar, som virksomheden håber på at kunne levere til det danske forsvar, så bliver den nye produktionshal også indrettet med et såkaldt »anachoic chamber« til automatisk test af radarer.

- Populært sagt er vores nye produktionshal bygget til den nye strategi, som Regeringen har offentliggjort. Vi regner med at skulle producere 100 XENTA-radarer om året, siger Peder R. Pedersen.

XENTA-radaren repræsenterer Weibel Scientifics indtræden på et helt nyt marked til beskyttelse af kritisk infrastruktur mod droneangreb og til brug for luftværnsenheder. Radaren kan detektere selv helt små hobbydroner på flere kilometers afstand. Det giver tid til at reagere og fx undgå, at fly kolliderer med en drone. De er yderst relevante for brigadens luftværn og til beskyttelse af for eksempel Flyvestation Skrydstrup og Københavns Lufthavn.

Den nye energivenlige produktionshal er også spækket med ny teknologi og designet med henblik på at automatiserede workflows, som mangedobler Weibels produktionskapacitet. Samtidig er den så stor, at det er muligt at producere Weibels BMD-radar til missilforsvaret, som den danske regering har lovet NATO i 2014.

relaterede artikler

Forsvaret skal arbejde tættere sammen med private virksomheder 13. august 2021 kl. 08:54

Ny forsvarsstrategi skal ruste Danmark bedre mod trusler 12. august 2021 kl. 21:54